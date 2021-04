Asgreen denkt dat zijn team goede kans maakt bij scenario zoals in E3: "De Ronde dé klassieker uit het seizoensbegin"

Zoals Kasper Asgreen tekeer ging in de E3: dan moet je wel écht goed zijn. En kan je de Ronde winnen. Asgreen was overigens al een keertje in de buurt met zijn tweede plaats in 2019. Pakt Deceuninck-Quick.Step het even goed aan als in de E3, dan ziet hij kansen.

De suprematie van de ploeg was daar enorm. Herhalen ze dat kunststukje zondag? "Ik hoop van wel. We leverden er fantastisch teamwork. Ik ben blij om zo te kunnen koersen. Als we dat zondag ook kunnen doen, dan denk ik dat één van ons een goede kans maakt om te winnen."

Is het plan dan om slag om slinger te demarreren? "Het is zeker onze grote kracht dat we veel renners hebben die kunnen winnen. Als één van ons gaat en die wordt teruggegrepen, kan een andere renner zich klaar houden om weg te springen. Tenminste als we met genoeg renners in de kopgroep zitten, wat hopelijk het geval zal zijn. Dan zien we wel wat er gebeurt."

VAST ACHTER VAL IN DWARS DOOR VLAANDEREN

In Dwars door Vlaanderen zagen we Asgreen niet voorin in beeld. "Ik zat vast achter een val op de Taaienberg. Het kostte tijd om terug vooraan te geraken en ik heb dan niet veel kunnen doen. Ik voelde me wel goed." De vorm van de E3 is dus nog niet weg. Is Asgreen beter dan in 2019? "Het is moeilijk om de vergelijking te maken met twee jaar geleden. Ik heb wel vertrouwen."

De Deense kampioen kaartte ook nog het uitstel van Parijs-Roubaix aan. "Het is een beetje zoals vorig jaar. Eerst zou er geen Ronde en geen Parijs-Roubaix gereden worden. Uiteindelijk werd het wel de Ronde, maar geen Roubaix. Zondag gaat er wel gereden worden en we hebben ons daar op voorbereid. Voor Parijs-Roubaix is er een datum gevonden in oktober. De Ronde is nu dé klassieker van het seizoensbegin."