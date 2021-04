Ben Hermans mee in aanval maar finale net te zwaar, Valverde wint op zijn 40ste voor het eerst sinds augustus 2019

Alejandro Valverde kan het nog . In de GP Miguel Indurain heeft Valverde bewezen dat er op klasse geen leeftijd staat. Hij won de koers voor de derde keer in zijn loopbaan. Zijn vorige zege dateerde al van 30 augustus 2019, toen de Spanjaard een rit in de Vuelta won. Ook Ben Hermans toonde zich.

Op de Alto de Lezaun brak de wedstrijd volledig open. De ervaren Luis León Sánchez had wel zin om nog een overwinning aan zijn erelijst toe te voegen. Samen met Ben Swift sloeg de Spanjaard een gaatje. Niemand minder dan onze langenoot Ben Hermans en Jefferson Cepeda kwamen hen vervoegen. Conci demarreerde uit het peloton, maar geraakte niet voorin. De vier hadden op 15 kilometer van de aankomst een voorsprong van 45 seconden. Dan kwam de Alto de Eraul er wel nog aan. Eerst Cepeda en vervolgens Swift moesten lossen. De mannen van Movistar brachten de groep dicht genoeg om een aanval van Valverde te lanceren. VALVERDE KAN OOK NOG DALEN Ook Hermans zag de voormalige wereldkampioen voorbij zich knallen. Luis León Sánchez en Lutsenko weerden zich wel nog. In de afdaling reed Valverde wel bij hen weg en ook het laatste klimmetje bleek geen al te groot obstakel. Aan de finish hield Valverde zes seconden over op Lutsenko. Luis León Sánchez werd nog derde, Laurens De Plus was uiteindelijk beste Belg op een tiende plaats.