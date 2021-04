Klimmers kunnen hun hart luchten met GP Miguel Indurain in Spanje

Niet alleen voor de Ronde van het Baskenland die maandag van start gaat, maar ook voor de GP Miguel Indurain die zaterdag op het menu staat. Aangezien de GP Miguel Indurain op enkele kilometers van Bilbao ligt, de startplaats voor de Ronde van het Baskenland maandag, is het de ideale voorbereidin voor een lastige klimweek.

Op de erelijst van de Spaanse eendagskoers staan enkele mooie, vooral Spaanse, namen. Simon Spilak is de enige niet-Spanjaard die tussen 2009 en 2016 kon winnen. Die Spanjaarden waren onder meer Valverde, Ion Izagirre, Joaquim Rodriguez en Dani Moreno. Ook Simon Yates staat op de erelijst en de vorige editie werd gewonnen door Jonathan Hivert.

De renners krijgen een parcours van 203 kilometer voorgeschoteld vol glooiende wegen. Onderweg liggen er vier gecategoriseerde klimmen, waarvan er 3 van tweede categorie zijn en 1 van eerste cateforie. De finish ligt in dalende lijn maar komt wel net na enkele lastige klimmetjes.

🇪🇸: @GpIndurain



🚩 Estella - 🏁 Estella, 203,2km.



⏰: 12:10 - 17:15(CEST)



⚠️: A difficult day with four, tough categorised climbs in the second half of the race.



📺: @Eurosport #GpIndurain #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/qBjAYGNH78