Lefevere hekelt andere teammanagers: "Ze proberen mijn ploeg uit elkaar te rukken"

Ook daags voor de Ronde van Vlaanderen vond Patrick Lefevere nog de tijd om zijn ongezouten mening te geven over de koerswereld. En hij is niet mals voor enkele collega's.

De toekomst van de ploeg Deceuninck-Quick.Step is nog niet helemaal zeker ondanks Lefeveres deadline van eind maart. Een zoektocht naar geld is nooit eenvoudig en zeker niet als je mer geld wilt. "We staan budgettair op plaats 6 of 7 en ik wil richting de top 5", vertelt Lefevere in zijn column bij Het Nieuwsblad.

Dat er nog geen ploeg is in 2021 merken ook de andere teammanagers en zij blijven niet bij de pakken zitten. Zo weet Lefevere dat er enkele ploegen al waanzinnige bedragen geboden hebben voor zijn renners. "Die ploegen verkloten de hele markt. Ze gooien met grof geld naar mijn kopmannen, ze proberen mijn ploeg uit elkaar te rukken", foetert hij.

Al is Lefevere een man die al vele watertjes doorzwommen heeft en hij zal er hoogstwaarschijnlijk ook nu zonder kleerscheuren vanaf komen. Zondag zal het sterkste blok dat van Deceuninck-Quick.Step zijn. "Maar collectief falen? Vergeet niet dat we dit jaar de Omloop, Harelbeke en Brugge-De Panne al gewonnen hebben", sneert hij fijntjes richting de tegenstand.