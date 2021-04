Mathieu van der Poel voelde zich woensdag niet top, maar Greg van Avermaet ziet hem nog steeds als favoriet voor de Ronde van Vlaanderen: "Hij is iemand die zeer snel kan herstellen"

Mathieu van der Poel kende een tegenvallende Dwars door Vlaanderen, maar volgens Greg van Avermaet blijft de Nederlander één van de favorieten om de Ronde van Vlaanderen zondag op zijn naam te zetten.

Zo wil Greg Van Avermaet Mathieu van der Poel zeker niet afschrijven na zijn mindere prestatie in Dwars door Vlaanderen. "Ik denk dat hij nog altijd als favoriet aan de start staat. Zoals ik heb kunnen volgen, kan Mathieu zeer snel herstellen. Ik heb hem ook al in de cross iets minder zien rijden en de dag erna was hij weer helemaal top", aldus onze landgenoot.

Volgens Van Avermaet kan van der Poel gewoon een mindere dag hebben gehad. "Hij kan het mentaal wel aan. Vanaf hij zich goed voelt zal hij terug iets op poten durven zetten. Misschien had hij wel gewoon een mindere dag, dus ik ga hem zeker niet afschrijven. Hij zit bij mij nog altijd in top 3 van mannen die kunnen winnen."