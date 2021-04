Peter Sagan gelooft in zijn kansen zondag: "Kijk naar Milaan-San Remo, daar won ook niemand van grote drie"

Achter de naam van Peter Sagan staan veel vraagtekens daags voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Jarenlang was hij torenhoog favoriet, nu slechts een outsider.

Sagan kreeg aan het begin van het seizoen te maken met COVID en leek daar ook lange tijd mee te sukkelen. In de Tirreno was zijn vorm niet goed en dus trok hij naar Catalonië voor extra ritme op te doen en liet hij de Vlaamse klassiekers links liggen. Bovendien is volgens velen het vuur verdwenen bij Sagan.

Ook Bora-ploegleider Ralph Denk ziet dat de duurste renner van het peloton het regelmatig laat afweten. "We zijn dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft maar hij zit in de herfst van zijn carrière als een van de best betaalde renners van het peloton. We zullen de afweging moeten maken of hij het nog wel waard is", stond de lezen in de Duitse kranten.

Sagan gaat bij Cyclingnews niet in op de uitspraken van zijn ploegleider maar zegt wel dat hij zich niet oud voelt. "Ik ben 31, niet in de herfst van mijn carrière. Ik kan nog steeds koersen winnen", denkt hij.

Geen favoriet voor de Ronde

Sagan liet de Vlaamse klassiekers links liggen en hoopte via Catalonië met een beter vormpeil aan de start van de Ronde te staan. Een zege in de laatste etappe van de Ronde van Catalonië zal zijn moraal zeker opgekrikt hebben.

"In de Ronde komen de sterkste renners altijd naar boven, je kan je niet wegsteken. Er zijn drie grote favorieten en het zal niet eenvoudig worden, maar ze zijn te kloppen. Kijk naar Milaan-San Remo, daar won ook niemand van die grote drie, dat geeft me hoop voor zondag", besluit de ex-winnaar van Vlaanderens Mooiste.