🎥 Ze zijn vertrokken: de start van de 105de Ronde van Vlaanderen!

Ze zijn eraan begonnen! De renners zijn onderweg in de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen. Wie volgt Mathieu van der Poel op in de erelijst? De titelverdediger is samen met grote concurrent Wout van Aert, wereldkampioen Julian Alaphilippe en alle anderen vertrokken in Antwerpen.

Omstreeks 10u is in Antwerpen het startschot gegeven voor de Ronde van Vlaanderen. Dit werd gedaan door burgemeester Bart De Wever, die met overtuiging de wereldbekende leuze uitsprak: "Heeren, vertrekt!" Waarna het peloton zich op gang trok. Het is altijd een boeiend moment om al die kanjers hun startpositie te zien aannemen en dan aan een nieuwe editie van Vlaanderens Mooiste beginnen. Sommigen misschien met een tikkeltje zenuwachtigheid. De start is alvast vlekkeloos verlopen.