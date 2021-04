Eddy Planckaert blijft bij zijn standpunt over Mathieu van der Poel: "Komedie" en "Maar leef er maar eens mee ..."

Eddy Planckaert was enkele dagen geleden ferm: Mathieu van der Poel was volgens hem aan het acteren in Dwars door Vlaanderen. Of hij bij die stelling blijft?

Van der Poel zelf gaf opnieuw aan dat hij zich geen 100 procent meer voelt en lijkt zichzelf op die manier een beetje af te schrijven als topfavoriet. Maar voor Eddy Planckaert blijft het duidelijk: "Zijn vader was een heel slimme renner. Als hij nu beheerst kan koersen, dan blijft hij op 80% van zijn mogelijkheden een kandidaat-winnaar. Natuurlijk ontkent hij dat hij komedie heeft gespeeld", klonk het bij Sporza. Leef er maar eens mee "Ik snap dat ook wel. Overal is hij de grote favoriet als hij start. Bij zesjarigen, bij negentigjarigen. Voor iedereen is hij de favoriet als hij start. Leef daar maar eens mee ... Dan begin je te denken, misschien eens rijden voor een ploegmaat. Hoe hij over zijn fiets ging hangen in die laatste kilometers - dat was een beetje zand in de ogen strooien." Bram Tankink van zijn kant begrijpt het misschien wel: "Hij is vanuit het crossseizoen meteen doorgestoken naar de UAE Tour. Daarna ook meteen de Strade gewonnen en de Tirreno. Hij is volgens mij niet meer top, maar dat wil niet zeggen dat hij de Ronde van Vlaanderen niet kan winnen."