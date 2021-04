Greg Van Avermaet behaalt in Ronde beste uitslag van seizoen: "Ik wist dat het moeilijk ging zijn om te winnen"

In de Ronde je beste uitslag van het jaar neerzetten, daar hoop je op als klassieke renner. Van Avermaet is gelukt om het onderste uit de kan te halen. Meer dan die derde plaats zat er eigenlijk niet in. Daar was Van Avermaet zich ook zelf van bewust.

"Ik heb al op het podium gestaan met een gevoel van ontgoocheling omdat ik niet gewonnen had. Vandaag ben ik nooit in aanmerking geweest voor de overwinning. Als de twee voorin naar mekaar gingen kijken, zat de eerste plaats er misschien wel nog in. Dat gebeurde niet. Met mijn eravring heb ik het maximum eruit gehaald", analyseerde Van Avermaet het eindresultaat. "Ik ben superblij dat ik op het podium sta."

Hoe goed was Van Avermaet eigenlijk? "Ik was goed genoeg om de aanvallen te volgen in de achtervolgende groep. Ik deed ook wel inspanningen om weg te geraken, maar merkte dat het in die groep moeilijk was om het verschil te maken. Ik heb nadien dan ook geprobeerd om energie te sparen om in de sprint dan nog een goede uitslag te behalen. Normaal word ik immers sterker naarmate de koers vordert. Ik deed het vrij goed."

GOEDE MOMENT

Die podiumplaats in Vlaanderens Mooiste voelde deze keer dus wel goed aan. "Ik wist dat het moeilijk ging zijn om te winnen. Het was geleden van 2017 dat ik in de Ronde van Vlaanderen op het podium stond." Eens weg met Jasper Stuyven klikte het wel met de winnaar van Milaan-Sanremo. "Het was de goede moment om weg te rijden. Derde is mooier dan vierde, maar we waren blij dat we daar zaten."

© photonews

Wie de finale niet mee kon kleuren, was de ploegmaat van Van Avermaet, Oliver Naesen. "Oli heeft last van zijn verkoudheid. Het is moeilijk om topniveau te halen. Dat zag je woensdag ook al. Dat is geen schande. Op de Koppenberg heeft hij nog een gaatje voor mij dichtgereden. Dat zijn toch die kleine beetjes die helpen."

DE AMSTEL EN DE BRABANTSE PIJL

Van Avermaet maakt nog geen einde aan zijn voorjaar en gaat net als Van Aert de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl rijden. "Ik heb in het verleden de Amstel al gereden, een mooie koers. Nu komt de Brabantse Pijl daarbij. We gaan zien hoe de conditie evolueert, maar ik hoop daar wel nog iets te doen."