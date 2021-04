Vanmarcke is er gelukkig weer bij: "Niet gevreesd dat Ronde in gevaar zou komen, maar op welk niveau zal ik zijn?"

Uiteraard mag Sep Vanmarcke, de man die in 2014 en 2016 op het podium stond, in de Ronde niet ontbreken. De aanloop is echter allesbehalve gemakkelijk geweest. Vanmarcke geraakte ziek en kampte met ademhalingsproblemen. In Gent-Wevelgem gaf hij op.

Logischerwijs vroegen we hem voor de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen hoe het met hem was. "Ja, goed, goed. Ik ben weer gezond en ik hoop dat het in de koers ook goed mag gaan. Ik heb niet gevreesd dat de Ronde in gevaar zou komen om te koersen, maar het is nog altijd de vraag: op welk niveau zal ik zijn?"

Daar kon ook Vanmarcke zelf voor aanvang van de wedstrijd geen uitsluitsel over geven. "Zal ik heel goed zijn of zal ik toch nog tekort komen zoals vorige week? Dat zullen we zien, dat is een vraagteken. Alleen de koers kan dat uitwijzen."

BESLISSING IN LAATSTE 50 KILOMETER

Vervolgens gaf de renner van Israel Start-Up Nation nog zijn algemene verwachting voor het verloop van de Ronde mee. "Het zal hetzelfde zijn als andere jaren: een vroege vlucht, dan in de tussenzone zullen ploegen proberen aan te vallen. Uiteindelijk zal de beslissing vallen in de laatste vijftig kilometer."