Het is tijd voor Vlaanderens Mooiste! Al vanaf 9u15 hoeft u niets meer te missen van de Ronde van Vlaanderen

Vandaag is het zo ver. Vanaf deze ochtend staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. De officiële start is rond 9u45, maar één zal al vanaf 9u15 al met de uitzending van Vlaanderens Mooiste beginnen.

Wint Mathieu van der Poel zijn tweede Ronde van Vlaanderen op rij of gaat Wout van Aert of iemand van Deceuninck-Quick-Step met de zege lopen? Het is een vraag waar we deze namiddag een antwoord op zullen kennen.

Het belooft opnieuw een wedstrijd vol spektakel te worden en u hoeft er helemaal niets van te missen. Zo begint Eén namelijk al met de uitzending om 9u15. De officiële start zou volgens Sporza een half uur later zijn.