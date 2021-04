OFFICIEEL: start van Ronde van Vlaanderen komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge

Flanders Classics heeft op een persconferentie voor aanvang van de Ronde van Vlaanderen van 2021 groot nieuws aangekondigd. De volgende zes jaar zal de start van de Ronde afwisselend in Antwerpen en Brugge plaatsvinden.

Recent geraakte al bekend dat beide steden hadden aangeboden om elk om beurt de Ronde van Vlaanderen te mogen verwelkomen en dat Flanders Classics dat idee wel genegen was. CEO Tomas Van Den Spiegel kon aankondigen dat er een akkoord uit de bus is gekomen voor de volgende zes jaar. "Dit zal de start van de Ronde van Vlaanderen nog meer grandeur geven", meent Van Den Spiegel.

De start van de Ronde blijft nog een jaartje in Antwerpen. Ook in 2022 gaan de renners daar van start, net als in 2024 en 2026. In 2023, 2025 en 2027 keert de start van de Ronde van Vlaanderen dan terug naar Brugge. Tot grote tevredenheid van burgemeester Dirk De Fauw.

"De vraag om de Ronde terug naar Brugge te laten komen is er toch al vijf jaar. Ik ben blij dat we met Bart De Wever tot een goede overeenkomst zijn gekomen en dat we niet elkaars concurrent gaan zijn. Ook dank aan Flanders Classics om te kijken naar de praktische haalbaarheid", aldus De Fauw.

De burgemeester van Antwerpen toont zich eveneens tevreden. "We zijn heel gelukkig dat we niet tegen mekaar zijn uitgespeeld. Wat mij betreft is hiermee de nieuwe zusterband tussen Antwerpen en Brugge bezegeld", zegt Bart De Wever.