Sagan ziet in ritzege in Catalonië een goed teken: "Ik ben hier om de strijd aan te gaan met de anderen"

Wat kunnen we van Peter Sagan verwachten in de Ronde van Vlaanderen? Niemand die het helemaal zeker weet. De Slovaak heeft wel vertrouwen opgedaan in de Ronde van Catalonië. Hij wil zich in ieder geval competitief tonen ten opzichte van de andere favorieten.

Heeft de winnaar van 2016 zich opgeladen voor nog eens een afspraak in Vlaanderens Mooiste? "De Ronde van Vlaanderen is altijd speciaal, het is de grootste Belgische klassieker. Wel een zware wedstrijd." Sagan had er deze ochtend wel zin in om aan te beginnen. "Ik zie het zeker zitten. We hebben goed koersweer, ik hoop dat het oké zal zijn."

Iedereen weet van hoever de drievoudige wereldkampioen komt, nadat hij in februari positief testte op Covid-19. De grote vraag in deze Ronde van Vlaanderen is dan ook: hoe goed is Peter Sagan? "We zullen zien hoe goed de vorm is tijdens de koers. Ik ben hier om de strijd aan te gaan met de anderen."

Het is altijd belangrijk om te winnen

Heeft de ritzege in de Ronde van Catalonië hem een boost gegeven? "Het is zeker altijd belangrijk om te winnen. Het is gewoon leuk. Er waren geen pure sprinters daar, maar het was een etappe die me lag en ik heb gewonnen. Dat is al een goed teken."