Van Aert wacht nog op Ronde-zege: "Op Paterberg beproeving om boven te geraken, moet dit even laten bezinken"

De Ronde van Vlaanderen staat nog niet op het palmares van Wout van Aert. Vooral de Paterberg was er teveel aan voor Van Aert: in de slotmeters van de laatste helling ging de kopman van Jumbo-Visma zigzaggen. Van Aert moest het uiteindelijk stellen met de zesde plek.

"Ik was niet goed genoeg om te winnen", geeft Wout van Aert een eerlijke reactie na de Ronde van Vlaanderen. "Vanaf de tweede keer Oude Kwaremont voelde ik al dat ik niet meer de kracht had om aan te vallen. Ik was blij dat ik op dat moment nog op de goede plaats zat. Aan het einde was het gewoon 'op.'"

Ik had natuurlijk op iets meer gehoopt

De laatste twee helligen van de dag deden Van Aert kraken. "Op de derde keer en laatste keer Oude Kwaremont was het niet gemakkelijk. Ik had de benen niet meer. Zeker op de Paterberg was het een beproeving om boven te geraken. Ik probeerde er nog alles uit te halen, maar ik had natuurlijk op iets meer gehoopt."

Met Gent-Wevelgem heeft Van Aert wel al een zege in dit klassieke voorjaar op zak en wie weet komt daar nog wat bij. "Volgende week ga ik rusten om in goede vorm aan de start van de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race te komen. De Ronde is het hoogtepunt van het voorjaar, ik moet dit dus wel even laten bezinken."