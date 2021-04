Van Avermaet denkt dat Van Aert het haalt: "Wout is voor mij de grote favoriet en gaat misschien wel winnen"

Er zijn al edities geweest waarbij het vooral uitkijken was naar Van Avermaet. Dit keer is vooral Van Aert vanuit Belgische ooghoek dé man om in de gaten te houden in de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaet dicht hem ook een goeie kans toe om de wedstrijd op zijn palmares te zetten.

Uitgezonderd de winst van Van Aert in Gent-Wevelgem hebben de 'Grote Drie' niet kunnen scoren de voorbije weken. Ligt hier dan een grote kans voor een niet-favoriet? "Ik denk dat de Ronde van Vlaanderen wel één van de eerste koersen is van het jaar. Ik denk dat misschien wel de beste gaat winnen", zegt Van Avermaet. De olympische kampioen denkt dus toch eerder aan een grote naam als winnaar. "Wout van Aert is voor mij de grote favoriet vandaag en gaat misschien wel winnen", denkt Van Avermaet. "De rest zal wel proberen, maar het is afwachten." GEEN PARIJS-ROUBAIX OP 11/04 TELEURSTELLEND Het is alles geven, want komende zondag geen Parijs-Roubaix. "Da's heel jammer. Ronde-Roubaix is een mooie combinatie. Ik denk dat iedereen teleurgesteld is. Je bent in topconditie en je wil dan toch die twee kansen willen benutten om een mooie prestatie neer te zetten. Er valt één grote afspraak weg en da's teleurstellend." Al beseft Van Avermaet ook wel dat de wielerwereld dankbaar moet zijn. "We hebben ook wel al het geluk gehad dat we al veel koersen kunnen rijden hebben. We moeten het positieve eruit halen."