UPDATE: VAR neemt Otto Vergaerde en Astana-renner uit koers, ook Schär mag inpakken wegens weggooien drinkbus

Na drie uur koers kan al een balans opgemaakt worden van het eerste wedstrijddeel. Otto Vergaerde zal de Ronde van Vlaanderen niet uitrijden. Het incident tussen de Belg van Alpecin-Fenix en Astana-renner Fedorov is het voornaamste wapenfeit uit de eerste koersuren.

De wedstrijd was nog geen uur ver toen de Ronde verder ging met twee renners minder. De VAR nam zowel Vergaerde als Fedorov uit koers. Mathieu van der Poel heeft zo dus al een pionnetje minder om hem bij te staan in het verdre verloop van de Ronde.

In beeld was te zien hoe Vergaerde verhaal ging halen bij Fedorov en hem een ferme kwak gaf. Ook de andere renners op de eerste rijen van het peloton keken vreemd op en wisten niet goed wat er juist aan de hand was. Fedorov zou Vergaerde voordien bijna ten val gebracht hebben.

VAR ONVERBIDDELLIJK

Ook in de koers is er anno 2021 een VAR en die was onverbiddellijk: uitsluiting voor de beide renners. Beide kampen zullen elk nog wel hun verhaal doen, maar Vergaerde en Fedorov zullen de laatste uren van de Ronde van Vlaanderen alleszins niet meemaken.

Update: Ook Michael Schär is uit de wedstrijd genomen. Voor de Zwitser was het een wedstrijd met redelijk wat materiaalpech en uit frustratie gooide hij een drinkbus weg, Dat mat volgens de nieuwe regels niet in 'open natuur' en dus zit de koers er voor hem al op.