Mathieu van der Poel gunt het zijn opvolger: "Ik dacht zeker niet dat het binnen was"

Mathieu van der Poel had graag zichzelf opgevolgd op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Die eer was echter weggelegd voor Kasper Asgreen. Van der Poel erkende dat hij ontgoocheld was, maar dat Asgreen de winst verdiende, konden we na de koers opvangen.

In de studio van Karl Vannieuwkerke had Van der Poel nog meer te vertellen. Van onderschatting van zijn tegenstander was in die sprint met twee geen sprake. "Ik dacht zeker niet dat het binnen was, allesbehalve. Een sprint na 260 kilometer is niet hetzelfde als na 200 kilometer. Ik voelde dat het bij mij op de limiet was. Er zat bij mij niets meer op in de sprint."

Nochtans: Van der Poel toonde zich wel sterk onderweg en liet Asgreen ook even achter op de Oude Kwaremont. "De kasseien liggen mij heel goed. Dat is meestal vanuit het zadel. We hadden vrij snel door dat we mekaar nodig hadden om tot de finish te rijden. Hij heeft daar ook nooit een punt van gemaakt. Als hij zich niet goed voelt, gaat hij niet met mij naar de meet rijden."

Het gaat toch even blijven hangen

Er is wel een groot respect van Van der Poel naar zijn opvolger toe. "Ik gun het hem wel, want het is tenminste iemand die durft doorrijden tot op de meet en mee koers maakt." Voor Van der Poel is deze tweede plaats iets dat hij even moet verwerken. "Het gaat toch even blijven afhangen. Ik zal blij zijn als ik op mijn mountainbike kan stappen."