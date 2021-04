Zwitser van Alpecin-Fenix houdt litteken over aan Ronde van Vlaanderen: "Wat vind je van mijn recente facelift?"

Slecht nieuws voor Silvan Dillier. De Zwitser was nog maar net terug van een blessure, maar in de Ronde van Vlaanderen kwam de renner van Alpecin-Fenix opnieuw ten val. Daarbij heeft hij een wonde in zijn gezicht opgelopen.

De Ronde van Vlaanderen werd niet de koers van Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel eindigde nipt op de tweede plaats, Otto Vergaerde werd al vroeg uit de wedstrijd gehaald nadat hij kwakjes aan het uitdelen was met Jevgeni Fjodorov (Astana) en Silvan Dillier kwam ten val, waardoor hij moest opgeven. Het is nog niet het seizoen geweest van Silvan Dillier, want hij was nog maar net hersteld van een blessure. Hij heeft een wonde opgelopen aan het hoofd en hij toonde een foto op Instagram van zijn litteken. "Wat vind je van mijn recente facelift? Ik denk dat de dokter goed werk heeft verricht! Bedankt", aldus Dillier. Dit bericht bekijken op Instagram Silvan Dillier (@silvandillier)