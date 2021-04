Tom Pidcock heeft ergens spijt van maar anderzijds...: "Dit is wie ik ben"

De Ronde van Vlaanderen was voor Tom Pidcock zijn beste Vlaamse klassieker. Tenminste, voor een deel van de koers. De absolute finale, die was er eigenlijk teveel aan. Een ervaring waar de 21-jarige Brit alleen maar van kan leren.

Na de eerste keer de Paterberg plaatste Pidcock een indrukwekkende aanval op de Koppenberg. Pidcock leek zich enorm goed in zijn sas te voelen, maar in de finale kwam hij zichzelf tegen. "Natuurlijk was het niet perfect. Ik vergat om goed te eten. In de aanval gaan was waarschijnlijk niet de beste keuze om een goede uitslag te behalen.

Ik heb er wel van genoten

Alles bij mekaar heeft Pidcock zich wel geamuseerd bij zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb er wel van genoten, ik had fun." Ondanks bepaalde dingen die beter kunnen, kan hij dus wel leven met de manier waarop hij het heeft aangepakt. "Dit is wie ik ben: een coureur, ik hou van koersen."

Pidcock bereikte de streep in Oudenaarde uiteindelijk pas als 41ste, maar daar maalt hij niet om. "Liever dit en dan gelost worden op het einde, dan gewoon mee te rijden en in de top 20 te eindigen."