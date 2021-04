Alpecin-Fenix kijkt terug op sterk voorjaar: "Je kan hem niks verwijten"

Het voorjaar voor Mathieu van der Poel zit erop nu Parijs-Roubaix uitgesteld is na het najaar. Tijd voor Christoph Roodhooft om een evaluatie te maken.

Het voorjaar mag hoe dan ook geslaagd genoemd worden. “Je kan Mathieu helemaal niks verwijten. Hij won vier World Tour koersen. Daarmee alleen al sta je als ploeg vijfde of zesde in de ranking”, zegt ploegmanager Christoph Rootdhooft. “De E3 en Kuurne wint hij niet, maar we weten hoe dat komt. Zondag was het heel nipt. Dan kan je niet anders dan van een heel goed voorjaar spreken.”

Voor Alpecin-Fenix is de Scheldeprijs nog van groot belang, al zal dat anders lopen dan anders. “Wij hebben niet meteen echte kopmannen voor die koersen. Dat is zeker geen schande. We starten wel in die klimklassiekers om een zo goed mogelijk resultaat te halen en daar rekenen we onder meer voor op jongens als een Vervaeke en Sbaragli. Dat moet zeker kunnen.”

De aandacht van van der Poel gaat na een weekje rust richting mountainbiken. “Mathieu zal daar op zijn elan willen verdergaan. In 2019 kon hij al zijn stempel drukken in de wereldbeker mountainbike en dat niveau zal hij weer willen oppikken. Door een aantal afgelastingen kan hij er maar twee rijden. Daarna pikt hij zijn wegprogramma weer op en rijdt hij de Ronde van Zwitserland in de aanloop naar de Tour.”