Aranburu behaalt mooiste overwinning uit zijn carrière, leiderstrui blijft om schouders van Roglic

Een lastige rit met wat oplopende meters aan het einde, het kon wel eens iets voor Roglič zijn. Aranburu besliste er anders over. De Spanjaard knalde weg van de groep met favorieten in de afdaling van de laatste klim en ze zagen hem niet meer terug.

De tweede etappe in de Ronde van het Baskenland was de eerste rit in lijn die Quinten Hermans op de weg reed in 2021. En de renner van Intermarché-Wanty-Gobert slaagde er zowaar in om onmiddellijk mee te zijn met de ontsnapping van de dag. Ook voorin: Tusveld, Gastauer, Irisarri, Cabedo en Itturi. Vermaerke sloot later nog aan.

Door als eerste boven te komen op enkele klimmetjes deed Hermans goede zaken voor het bergklassement. Met de finale stilaan in zicht kwamen in het peloton Kelderman en Knox ten val. Op de laatste klim van de dag werden Hermans en zijn medevluchters gegrepen. Cabedo was diegene die het het langst had uitgezongen.

MOOI KWARTET TOCH TERUGGEGREPEN

Het was dan aan de favorieten. Pogačar versnelde nadat Carapaz was gevallen, maar een hergroepering bracht rust in de chaos. Na een demarrage van Schachmann schoof Roglič mee. Ook McNulty en Higuita deden hetzelfde. Een heel mooi groepje, maar ook deze vier werden weer gegrepen.

Nadat de top bereikt werd, gooide Aranburu zich vol in de afdaling. Die had het juiste moment gekozen en maakte ook voldoende vaart om alleen weg te geraken. Even leek zelfs ritzege en leiderstrui erin te zetten; De laatste paar kilometers waren nog behoorlijk lastig. Het werd dus enkel de rit voor Aranburu, maar dat is ook al heel mooi. Fraile en Pogačar spurtten achter hem naar plek twee en drie. Roglič behoudt de leiderstrui.