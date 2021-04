Michael Van Staeyen met de nodige ambities naar de Scheldeprijs

Van Staeyen rijdt woensdag met de Scheldeprijs pas zijn derde koers van het seizoen. Toch wil hij hoog mikken.

Van Staeyen rijdt dit jaar voor EvoPro Racing, een Britse niet-professioneel continentale ploeg. Dat zijn ploeg mag starten in de Scheldeprijs is een ferme opsteker. “De organisatoren van de Scheldeprijs willen altijd een thuisrijder aan de start”, zegt Van Staeyen, die in Schoten woont, aan HLN. “Ik neem al voor de dertiende keer deel. Neen, bijgelovig ben ik niet. Ik ben geboren op een dertiende. Ondanks ik nog maar twee wedstrijden in de benen heb probeer ik toch weer de top tien te halen.”

De omstandigheden lijken echter niet meteen ideaal. “Woensdag wordt niet al te best weer voorspeld. Het wordt uitkijken in het begin van de koers. Er zou veel wind staan, vooral uit het noordwesten. Dus veel rugwind, maar op bepaalde plaatsen zal je wel eens zijwind krijgen. Daar wordt het uitkijken voor waaiers. Overleef ik die beginfase, dan concentreer ik me op de sprint.”

Van Staeyen behaalde altijd goede resultaten in de Scheldeprijs. “Steeds meer komen sprinters van wereldklasse naar de Scheldeprijs. Bennett is topfavoriet.”