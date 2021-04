Ook Jake Stewart schaart zich ondanks sprintincident achter Bouhanni: "Geen plek voor racisme in deze wereld"

Sinds het sprintersincident in de Franse eendagskoers kreeg Bouhanni haatberichten van racistische aard. Arkéa-Samsic heeft alten weten dat Bouhanni klacht gaat neerleggen. "Laat het duidelijk zijn dat ik ondanks ons meningsverschil achter Nacer Bouhanni sta", zegt Stewart op Twitter.

"We kunnen het allen eens en oneens zijn over bepaalde dingen, maar over racisme hoeven we ons geen vragen te stellen. De opmerkingen en het racisme dat afgelopen week gericht was aan Nacer zijn absoluut betreurenswaardig. Er is geen plek voor racisme in deze wereld", klinkt het nog.

[2/2] The comments and racism directed towards Nacer this last week is absolutely deplorable. There is no place for racism in this world. To the so called 'fans' of cycling that have made these comments, you are not welcome here.