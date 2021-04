Primož Roglič houdt leiderstrui met slechts vijf seconden maar gevoel zit goed: "Blij dat ik kan meedoen met de besten"

Opnieuw een dagje Baskenland afgesloten als leider voor Primož Roglič. Al scheelde het door de dalerskunsten van Aranburu niet veel, slechts vijf seconden. Al is dat wellicht minder belangrijk dan het gevoel dat het goed zit met de conditie.

"Ik ben blij dat ik nog steeds het geel heb", zegt Roglič na een uitdagende rit in lijn. De finale was behoorlijk pittig, maar er was meer dan dat alleen. "Het was een heel zware etappe. In het begin wat regen, koud en soms erg glad. Er werd de hele dag gekoerst."

TERUGGEPAKT NA AANVAL OP SLOTKLIM

Roglič werd ook wel kansen toegedicht voor ritwinst en op een gegeven moment zag het er behoorlijk goed uit. "Op de slotklim heb ik dan mijn kans gewaagd. Ik was weg met een goede groep, maar helaas werden we teruggepakt."

Dat kostte wel wat krachten en uiteindelijk werd het een zesde plaats. Geen bonificatieseconden dus, maar die waren ook niet nodig om aan de leiding te blijven. Roglič heeft toch weer moed geput uit het gevoel dat hij had bergop. "Ik voel me goed en ik ben blij dat ik weer kan meedoen met de besten."