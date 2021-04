Quinten Hermans in zijn eerste rit in lijn dit jaar in de aanval in Ronde van het Baskenland

De tijdrit in de Ronde van het Baskenland was voor Quinten Hermans de eerste koersdag op de weg dit jaar. De etappe van Zalla naar Sestao is zijn eerste koers in lijn in 2021. En die wilde Hermans blijkbaar niet op een anonieme manier doorbrengen.

Na de start in Zalla vormde er zich een kopgroep van zes renners. En wie zat daarbij? Jawel, Quinten Hermans. Die slaagt er dus in zijn eerste rit in lijn meteen in om in de ontsnapping van de dag te zitten. Verder maakten ook Martijn Tusveld, Ben Gastauer, Jon Irisarri, Oscar Cabedo en Mikel Itturia daar deel van uit. Nadien probeerde er nog een renner op zijn eentje naar de zes leiders toe te rijden en dat was Kevin Vermaerke. De Amerikaan slaagde ook in zijn opzet, waardoor de kopgroep dus aangedikt werd tot zeven renners. Na ruim een uur koers hadden de vluchters hun voorsprong al uitgebouwd naar 3'40". Het zal moeten blijken of één van hen voorop kan blijven en in Sestao het zegegebaar kan maken.