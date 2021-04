Roglic maakt met van Aert meer kans om Amstel Gold Race te winnen

Door het schrappen van Paris-Roubaix zal Wout van Aert ook te zien zijn in de Amstel Gold Race. Iets wat Primoz Roglic maar al te graag zag gebeuren.

Primoz Roglic heeft duidelijk zijn zinnen gezet op de Amstel Gold Race. “Hij zei dat hij staat te popelen om samen met Wout te koersen”, klinkt het bij ploegbaas Frans Maassen aan HLN. “Hij is ervan overtuigd dat ze met hun tweeën meer kans maken.”

Gemakkelijk wordt het niet, want het voorjaar was tot nu toe heel zwaar voor van Aert. “Het is niet vanzelfsprekend om na al die zware koersen gemotiveerd en hongerig te blijven. Hij moet in gang blijven. Hij zal minstens één keer in de Ardennen of Nederlands Limburg gaan trainen.”

In de Brabantse Pijl is van Aert kopman, in de Amstel Gold Race deelt hij die eer met Roglic. “Zelf twijfelde hij, maar ik zeg Wout al twee jaar dat de Amstel iets voor hem is. Hij moet erin geloven. Ik denk dat hij nu mee is, na alles wat hij bergop heeft laten zien. Het kan nog een heel mooi einde van zijn voorjaar worden.”