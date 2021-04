Ronde zorgt in Vlaanderen voor nieuw kijkcijferrecord

De Ronde van Vlaanderen is ook dit jaar met enorm veel belangstelling gevolgd. Naar de koers komen kijken was niet toegelaten door corona, waardoor nog meer mensen de hele wedstrijd van thuis volgden en naar televisie keken.

Presentator Karl Vannieuwkerke heeft op sociale media de kijkcijfercijfers gedeeld van de 105de Ronde van Vlaanderen. Gemiddeld keken liefst 1 304 477 mensen op Sporza naar de Ronde van Vlaanderen. De televisiezender haalde hiermee een marktaandeel van 84%.

Dat is een nieuw kijkcijferrecord. De piek lag uiteraard nog hoger, met een totaal van 1 646 601 kijkers. Dit was omstreeks 16u18. Dit was ongeveer wanneer Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel hun sprint afwerkten en de Deen zich uiteindelijk tot winnaar kroonde.

1.304.477 kijkers en 84% marktaandeel. Nieuw record voor De Ronde! Piekmoment om 16u18 met 1.646.601 kijkers. De vrouwenkoers haalde 681.937 kijkers en 59,1% marktaandeel (piek 803.355 om 18u05). Op één na best bekeken vrouwenronde na die van 2020. #RVV21 pic.twitter.com/zQh1JUXCTm — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) April 6, 2021

Nadien werd ook nog de finale van de vrouwenwedstrijd uitgezonden. Die haalde 681 937 kijkers. Goed voor een marktaandeel van 59,1%.