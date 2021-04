Coronavirus zorgt opnieuw voor problemen: Eén van de topfavorieten start niet in Scheldeprijs na positieve coronatest bij zijn ploeg

Deze middag staat de Scheldeprijs op het programma. Trek-Segafredo ging al niet van start gaan en daar komt nu nog een ploeg bij, want ook Groupama-FDJ start niet. Zo is Arnaud Démare, normaal één van de favorieten voor de zege, er niet bij.

Aderlating voor Groupama-FDJ. De Franse wielerploeg kon met ambitie in de Scheldeprijs starten, aangezien Arnaud Démare één van de favorieten was voor de zege, maar de ploeg zal niet van start gaan in de eendagswedstrijd.

De Franse wielerformatie laat zelf op Twitter weten dat één van de leden van de ploeg positief heeft getest op het coronavirus. Daarom zal de ploeg en dus ook Arnaud Démare niet aan de start van de Scheldeprijs verschijnen.