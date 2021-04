Lange contracten voor jong toptalent zoals bij Evenepoel wordt meer de standaard

De internationale wielerwereld heeft de ogen opengetrokken bij de vaststelling dat Remco Evenepoel bij Deceuninck-Quick.Step een contract getekend heeft voor maar liefst vijf jaar. Dat bindt hem aan de ploeg tot 2026. Het is momenteel uitzonderlijk, maar daarom hoeft dat niet zo te blijven.

Een contract van die termijn is momenteel niet de standaard in het wielrennen, al zal het waarschijnlijk wel in die richting evolueren. Zeker indien de renner in kwestie een gelijkaardig profiel heeft als dat van Evenepoel. Dat wil zeggen: heel snel een uiterst geslaagde overstap gemaakt naar de profs, bereid om koers te maken en het potentieel hebben om mee te dingen naar eindzeges in grote ronden.

Zo lopen ze niet te dik. Maar ook zeer belangrijk aan het profiel van Evenepoel, is dat hij nog een hele toekomst voor zich heeft. Dat is dus zijn leeftijd. Evenepoel is 21. Ze hoeven daarom niet allemaal van Tourwinst te dromen, maar voor jonge toptalenten zal er voortaan steeds vaker een contract van lange termijn op tafel gelegd worden.

OOK IN ANDERE SPORTEN

Die evolutie is overigens al aan de gang. Het is ook deels daarom dat Lefevere hier in meegaat. Het is niet gangbaar in het wielrennen, maar waarom eigenlijk niet? Voor een jonge renner met een pracht van een toekomst voor zich kan je al eens een contract van lange duur neerleggen. Je ziet ook in andere sporten, onder meer in het voetbal, dat jongeren geregeld een verbintenis tekenen voor een behoorlijk aantal jaar.

In de koers is leeftijd lang vooral een factor bij contractbesprekingen in negatieve zin. Eens renners een bepaalde leeftijd krijgen, gaan ze doorgaans maar een contract voor één jaar krijgen. Daar valt wel iets voor te zeggen. Want wat als het ineens 'op' is? Maar dan kun je die redenering ook omgekeerd gebruiken, om jongeren langere overeenkomsten voor te leggen.

OP JONGE LEEFTIJD TEKENEN BIJ WORLDTOUR-PLOEG

Het is overigens ook een trend aan het worden dat ploegen grote talenten al op zeer jonge leeftijd vastleggen voor hun WorldTour-team. Reeds als ze junior zijn. Ook dit zal met zich meebrengen dat langere contracten een gebruik worden. Ten slotte zijn er ook steeds meer renners die de beloftencategorie overslaan en na hun juniorenperiode meteen prof worden.

Er kunnen dan ook constructies op touw gezet worden zoals bij Cian Uijtdebroeks. Die mag eerst rijpen bij het juniorenteam van Bora-Hansgrohe om dan overgeheveld te worden naar de ploeg van de grote jongens. Bij die junioren die geacht worden de stap te kunnen zetten naar de profs, kan er dan ook al meer gespeeld worden met de duur van een contract.