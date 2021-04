Na record voor Cav en 2de plek voor Bennett maakt Deceuninck-Quick.Step balans op: "Eén renner was sneller"

Geen zege voor Deceuninck-Quick.Step in de Scheldeprijs, wel met Bennett en Cavendish twee mannen op het podium. Hoewel de ploeg altijd voor de overwinning rijdt, helpt het zo wel Cavendish aan een straf record. Een eerste seizoensdeel is hiermee afgesloten.

Sam Bennett legde beslag op de tweede plaats in Schoten. Het was zijn eerste podiumplek in de Scheldeprijs. Voor Cavendish, de nummer drie in de uitslag, was het al de zesde keer dat hij dat realiseerde. Zo komt hij op gelijke hoogte van Ernest Sterckx. Samen delen ze nu het record van meeste podiumplaatsen in de Scheldeprijs.

"Het was geen gemakkelijke koers. De eerste 75 kilometer ging het heel snel, aan een gemiddelde van meer dan 50 kilometer per uur. We hadden renners in de eerste twee groepen. Na de samensmelting namen we onze verantwoordelijkheid. Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe deden het uitstekend. Eén renner was uiteindelijk sneller. We hebben nergens spijt van, al hadden we liever gewonnen", analyseert sportdirecteur Tom Steels.

RONDE-WINST WAS KERS OP DE TAART

De Scheldeprijs was zowat de afsluiter van het klassieke voorjaar, vooraleer naar de steilere koersen te gaan. "We hebben een buitengewone campagne gehad. We hebben vier eendagskoersen op WorldTour-niveau gewonnen, zagen een erg actieve wereldkampioen, we waren altijd prominent aanwezig en zetten de kers op de taart door de Ronde te winnen."