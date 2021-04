Solo's vermijden massasprint niet: Nederlandse Lorena Wiebes wint de allereerste Scheldeprijs voor vrouwen

Voor het eerst in de geschiedenis werd er een Scheldeprijs voor vrouwen georganiseerd. Wiebes had aan het einde de snelste sprint in de benen en is de eerste naam op de erelijst in het vrouwenpeloton. De voormalig Nederlandse kampioene kon juichen aan de finish in Schoten.

De Nederlandse Daniek Hengeveld had wel zin in een solo op weg naar Schoten. Zo'n drie kwartier zou ze ongeveer voorop blijven. Het was voor haar echter vechten tegen de bierkaai, en vooral tegen een jagend peloton. Met tien kilometer voor de boeg werd Hengeveld gegrepen en lonkte een massasprint. Borghesi had wel nog een aanval in huis op de laatste passage op de kasseien. Ook zij zou weer door het peloton gegrepen worden. In de laatste kilometers was het dan toch vooral zo goed mogelijk postioneren voor de groepssprint. EERSTE ZEGE VAN SEIZOEN Het was Lorena Wiebes die de groepssprint naar haar hand zette voor Team DSM. Niet alleen is ze de eerste vrouw die de Scheldeprijs wint, het is ook haar eerste overwinning van het seizoen. Norsgaard en Balsamo werden respecitevelijk tweede en derde.