Tadej Pogacar pakt bonificatieseconden in Ronde van het Baskenland: "Marc Hirschi hielp mij in een goede positie voor de sprint"

Tadej Pogacar kan tevreden terugblikken op de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland. De Sloveen van UAE Team Emirates eindigde op de derde plaats en kon zo bonificatieseconden meepikken.

Eenvoudig was de tweede etappe echter niet. "Het was een zware dag", legde Pogacar uit op de officiële website van UAE Team Emirates. "We moesten gefocust blijven, ons warm houden en een goede positie houden met het oog op de slotklim."

Op de slotklim heeft Pogacar geprobeerd om aan te vallen, maar de Sloveen raakte niet weg. "Ik probeerde net zoals McNulty weg te rijden. Op het einde heeft Hirschi mij in een goede positie geholpen voor de sprint en zo konden we nog bonificatieseconden pakken", aldus Pogacar. De Sloveen staat nu op de vierde plaats op 24 seconden van Roglic.