Tim Merlier één van de favorieten voor de Scheldeprijs, maar: "Ik verwacht geen massasprint"

Deze middag staat met de Scheldeprijs opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma. Er staan heel wat topsprinters aan de start en met Tim Merlier is een landgenoot één van de favorieten voor de overwinning.

Tim Merlier zal vandaag zijn eigen kans mogen wagen voor Alpecin-Fenix. In de Scheldeprijs eindigt het vaak op een massasprint en dan is onze landgenoot één van de favorieten, maar zelf verwacht hij geen massasprint.

Merlier gaf meer uitleg in een reactie bij Sporza. "Met een beetje wind kan het in Zeeland al gevaarlijk zijn, maar met de wind die wordt voorspeld is het bijna onmogelijk dat er geen waaiers zullen zijn. Ik denk dus niet dat we een massasprint gaan krijgen", aldus Merlier.