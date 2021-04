Winnaar Ronde van Vlaanderen kan op veel interesse rekenen van andere ploegen, maar: "Ik wil graag doorgaan met Deceuninck-Quick-Step"

Kasper Asgreen maakt indruk dit voorjaar. De Deen van Deceuninck-Quick-Step boekte knappe overwinningen in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen. Nu is de vraag was Asgreen in de toekomst gaat doen.

Er zouden namelijk heel wat ploegen interesse tonen in de Deen. Bij Feltet.dk. wil hij echter niet te veel uitweiden over interesse van andere ploegen. "Het is geen geheim dat er belangstelling is van andere teams", vertelde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Toch zou Asgreen zelf graag bij Deceuninck-Quick-Step blijven. "Ik ben echt blij om bij Deceuninck-Quick-Step te zijn en ik wil hier doorgaan. Het is tot nu toe succesvol geweest, dus waarom het veranderen?"