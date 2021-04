Aderlating voor Israel Start-Up Nation in de Ronde van het Baskenland: kopman verschijnt niet meer aan de start na valpartij

Geen Michael Woods meer in de Ronde van het Baskenland. In de tweede etappe eindigde de Canadees nog op een knappe vijfde plaats, maar in de derde etappe kwam hij net voor de slotklim ten val.

Daarbij heeft de kopman van Israel Start-Up Nation zijn linkerhand zwaar gekneusd. Zijn wielerploeg laat dan ook weten dat Woods niet meer aan de start is verschenen van de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland.

Update:@rusty_woods will not start the 4th stage of #itzulia2021



Following his crash yesterday, Mike was diagnosed with a badly bruised left hand and shoulder.



Following the advice of ISN medical staff, Mike will take a break from racing in order to speed his recovery.