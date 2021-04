Intermarché-Wanty Gobert kon nog geen enkele koers winnen in 2021

De formatie van ploegleider Hilaire Van Der Schueren is de enige WorldTour-ploeg die in 2021 nog geen enkele wedstrijd wist te winnen.

Van Der Schueren windt er geen doekjes om en heeft zijn verklaring klaar. “Toen we onze licentie kregen, lagen al twintig renners onder contract. Dan heb je weinig manoeuvreerruimte. Dit is een overgangsjaar. We hebben ook al flink wat pech gekend”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Vooral van Aimé De Gendt werd wel wat verwacht. “Net nu het Vlaamse voorjaar voorbij is, is Aimé hersteld. Zo jammer dat Parijs-Roubaix is afgelast, want daar zouden we een andere Aimé hebben gezien. Top 15.”

Van Der Schueren dramatiseert de situatie niet. “Crisis? Dat woord kennen wij niet. Waarom niet? het seizoen is nog lang. De sponsors klagen niet. We winnen niet, maar pakken veel tv-tijd. Taco van der Hoorn was de beste vluchter in Milaan-Sanremo en deed dat nog eens over in Harelbeke. Een goede renner, maar geen winnaar, he.”