Neen, het einde van Peter Sagan is nog altijd niet ingeluid

Het is altijd beetje oppassen met ons uit te spreken over een bepaalde renner, zoals bij Peter Sagan. Te veel lovende commentaren kunnen de indruk wekken iemand voor te trekken. Dat doen we niet, maar we geloven ook niet dat Sagan het einde van de weg heeft bereikt.

Na de Ronde van Vlaanderen kwam die vraag toch weer opsteken: is dit stilaan het einde van Peter Sagan? Dit omdat de Slovaak slechts vijftiende was geëindigd na een lastige Ronde. Dat hij hiermee nog altijd in dezelfde groep als Lampaert, Kristoff en Wellens zat deed er even niet toe. Dat de Ronde plaatsvond amper twee maand nadat Sagan Covid-19 opliep ook niet. Gek overigens hoe de perceptie rond Sagan evolueerde.

Door zijn coronabesmetting werd er eigenlijk met hem vooraf amper rekening gehouden voor de klassiekers. Door zijn vierde plek in Milaan-Sanremo en zijn ritwinst in Catalonië werd hij toch weer tot de outsiders voor de Ronde gerekend. Terecht, want een kampioen als hem schrijf je niet zomaar af. Toen hij dan toch niet meedeed voor de prijzen, werd dat dan als een ontgoocheling beschouwd..

GEVOLGEN VAN COVID-19

Onterecht, wat ons betreft, de omstandigheden in acht genomen. Wielrennen is nu eenmaal een fysiek veeleisende sport. Renners die Covid-19 opgelopen hebben kunnen daar nog een tijd hinder van ondervinden. Daarnaast moeten ze ook eerst een achterstand wegwerken en moeten ze opboksen tegen andere kleppers die fysiek op het top van hun kunnen zijn.

© photonews

Deel van het verhaal is dat vanuit het Sagan-kamp weinig details gegeven worden over zijn staat van paraatheid. Dat komt voort uit het feit dat het zelf ook gewoon moeilijk inschatten was. Sagan had voor de Ronde van Vlaanderen dit jaar nog geen enkele koers gereden die ook maar enigszins hiermee kon vergeleken worden. Dan kun je weinig info geven. Wel heeft Sagan steeds aangegeven nog geen top te zijn.

GEEN DRAMA

Dat hebben we gezien in de Ronde, maar een drama moet daar niet van gemaakt worden. Hij heeft nu rustig de tijd om weer naar dat topniveau toe te groeien, zonder zich vast te pinnen op één of andere wedstrijd. Bij de berichtgeving rond een topper in de sport is er geregeld de wil om ook een eindpunt vast te leggen van diens goede periode. Dat punt is bij Sagan echter nog niet bereikt.

© photonews

Tegelijkertijd zit hij ook niet meer in dezelfde periode als enkele jaren geleden. Sagan zit in een fase van zijn carrière waarin het moeilijker is om te winnen. Toch heeft hij dat dit jaar al gedaan en reed hij half oktober tijdens een rit nog quasi het hele Giro-peloton naar huis. Eens van Covid verlost heeft hij nog wel wat in petto.