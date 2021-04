Nieuwe leider in Ronde van Baskenland, ritzege voor Izagirre

In de Ronde van het Baskenland is er na de vierde etappe met Brandon McNulty een nieuwe leider. Ion Izagirre pakte de ritwinst.

Een groepje van zes reed net voor de top van de laatste beklimming, op 20 kilometer van de finish, weg van de groep Roglic. Brandon McNulty, ploegmaat van Pogacar, was de best geplaatste renner bij de leiders. Hij neemt dankzij zijn derde plaats de gele trui over. De ritzege was voor Ion Izagirre van Astana. Hij klopte in de sprint Pello Bilbao.

In de slotfase leek Chaves op weg naar de overwinning, maar hij kon nog net gepakt worden. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) werd als eerste Belg negende.

Vrijdag wacht opnieuw een rit met wat hellingen. Er moet 160,2 kilometer gereden worden, van Hondarribia richting aankomst in Ondarroa. Drie hellingen van derde categorie staan op het menu. De Ronde van het Baskenland eindigt zaterdag met een pittige koninginnenrit naar Eibar.