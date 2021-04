Ploegmaat van Tadej Pogacar is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland: "We zullen ons best doen om de trui te verdedigen"

Primoz Roglic is niet langer de leider in de Ronde van het Baskenland. Met nog twee ritten te gaan heeft Brandon McNulty, een ploegmaat van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates, de leiderstrui overgenomen van Roglic.

McNulty gaf meer uitleg op de officiële website van zijn wielerploeg. "We gaan vol voor een ritzege zonder veel aan de leiderstrui te denken, maar ik ben uiteraard blij met het resultaat van donderdag. Ik voel mij goed en ben klaar voor de twee laatste ritten. Vrijdag kan opnieuw gevaarlijk worden, terwijl zaterdag een epische dag zal worden. We zullen ons best doen om de leiderstrui te verdedigen", aldus McNulty.

