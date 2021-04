📷 Geen eerste etappe in Ronde van Turkije: Jasper Philipsen toont waarom

Geen eerste etappe in de Ronde van Turkije morgen. De organisator meldde op Twitter dat de koers afgelast was door de hevige sneeuwval. De beelden spreken voor zich.

"Aangekomen in ons skiresort", tweette Jasper Philipsen. De Ronde van Turkije zou normaal morgen starten. De rit van Nevşehir naar Ürgüp was een ideaal parcours voor de spurtbommen.

Philipsen, Cavendish, Greipel en de heroptredende Jakobsen moeten dus minstens nog een dagje langer wachten. Duidelijkheid over de tweede rit is er momenteel nog niet.

#TUR2021's 1st stage from Nevşehir to Ürgüp is cancelled due to heavy snow. See you next time Nevşehir!



TUR'un Nevşehir'den Ürgüp'e uzanan 1. etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Tekrar görüşmek üzere Nevşehir!



📷Yücel Çakıroğlu pic.twitter.com/UrgMstrkWj