Brandon McNulty begint als leider aan de laatste etappe in de Ronde van het Baskenland: "We zitten in een sterke positie"

Brandon McNulty krijgt vandaag de kans om de Ronde van het Baskenland op zijn naam te zetten. De Amerikaan van UAE Team Emirates begint als leider aan de koninginnenrit van de rittenwedstrijd.

Vrijdag was zijn eerste dag in de leiderstrui en het maakte McNulty een beetje nerveus. "Het was moeilijk met de wind en de snelheid, maar we deden wat we konden om energie te sparen. Ik denk dat ik een beetje nerveus ben, maar het was best spannend om een wedstrijd op dit niveau te leiden", aldus McNulty.

De weersomstandigheden van zaterdag zijn alvast in het voordeel van de Amerikaan. "We zitten in een sterke positie met mezelf en Tadej in de mix voor het klassement. Het zou morgen kunnen regenen, maar mijn beste resultaten zijn altijd in de regen geweest, wat verrassend is aangezien ik uit de woestijn kom, dus laten we zien wat er morgen gebeurt", legde de leider uit op de officiële website van UAE Team Emirates.