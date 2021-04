Yves Lampaert wordt 30 vandaag: Welke rol kan hij voor Remco Evenepoel nog spelen?

De contractverlenging van Remco Evenepoel was hot news. Ook Yves Lampaert kijkt uit naar een verdere samenwerking.

Yves Lampaert keek enorm uit naar Paris-Roubaix in het voorjaar, maar door de coronasituatie in Frankrijk is de koers uitgesteld naar het najaar. "Vlakke kasseien gaan me beter af dan de hellingen”, vertelt Lampaert aan HLN. “En de sfeer van die koers is ook speciaal. Die aankomst op de piste is mythisch. Het is ook de koers die het minst verandert qua parcours - het is al jaren hetzelfde. De geschiedenis van Roubaix is prachtig. De omgeving ook: die kasseiwegen door de velden vind ik machtig.”

De contractverlenging voor Remco Evenepoel stond breed in de kijker. Lampaert ziet zich perfect ten dienste van hem blijven rijden. "Dat denk ik wel. Ik heb al veel wedstrijden met Remco gedaan de voorbije jaren. We hebben een goeie band. Ik offer me driehonderd procent op voor hem. Dat gaat makkelijk: we weten dat als hij aan de start staat, dat hij kans heeft om te winnen. Ik zou zeker deel willen uitmaken van zijn Tourploeg."