Geen kopman bij Campenaerts en co in Brabantse Pijl: "We zijn vrijbuiters"

Woensdag verschijnt Qhubeke-Assos zonder echte kopman aan de Brabantse Pijl de drie Belgen in de ploeg zijn allemaal van de partij.

Voor Sander Armée uit Herent wordt het woensdag een thuiswedstrijd. “Na de Ronde van Catalonië heb ik twee dagen rust ingebouwd om alle letsels te laten helen. Een val in het begin van de Spaanse rittenkoers zorgde ervoor dat ik last had aan de hand, de kuit en de knie”, vertelt Armée aan HLN.

Hij kijkt enorm uit naar de Brabantse Pijl. “Deze thuiskoers is één van de leukste van het hele seizoen. Uiteraard ken ik het traject, ik koers er ook graag op. Het wordt een afvallingsrace. Het parcours werd gewijzigd. Het is moeilijk om één echt zware helling aan te duiden, maar de opeenvolgingen van beklimmingen maakt het wel loodzwaar.”

Qhubeke-Assos heeft geen echte kopman voor de koers. “Wie zich goed voelt, mag zijn kans gaan. We zijn dus vrijbuiters. Vier dagen later wordt het team gewijzigd voor de Amstel Gold Race. Dan komen Sergio Henao, Simon Clarke en Michael Gogl bij de ploeg. Wellicht zal de ploegtactiek dan anders zijn. Zelf zal ik naast deze twee klassiekers ook de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race voor mijn rekening nemen. Het is fijn om ze allemaal te mogen rijden. Dergelijke koersen liggen me. Op het vervolg van mijn programma heb ik op dit moment nog geen zicht.”