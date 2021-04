Giro d'Italia, Tour de France en Olympische Spelen: "Dat is het belangrijkste doel"

Vincenzo Nibali staat voor een druk 2021. Hij wil voor de derde keer de Giro winnen, maar ook de Tour en de Olympische Spelen staan op de agenda. En dus moeten er keuzes gemaakt worden.

De 36-jarige Nibali pakt het ondertussen allemaal wat filosofischer aan, met een citaat van Confucius. 'Kies een baan waarvan je houdt, en je zult nooit van je leven een dag hoeven te werken.' “Ik denk dat dat veel zegt over het leven", vertelt Nibali aan La Gazzetta dello Sport.

Het resultaat is voor Nibali dan eigenlijk zelfs van minder groot belang. "Je moet houden van wat je doet. De passie die ik voor het wielrennen heb, betekent dat ik nog steeds bereid ben om af te zien en hard te werken. Als ik alles geef en mijn best doe, ben ik gelukkig, ongeacht het resultaat. Natuurlijk is het ook belangrijk om je emoties te tonen en je gevoel bij mensen."

Toch wil hij op vele fronten schitteren. "Het zal niet makkelijk zijn om te pieken voor Japan, want er staat veel op het spel dit jaar: Ik heb de Giro en de Tour op mijn programma staan, met het idee om in Frankrijk te rijden om na te denken over de Olympische Spelen. Het is een belangrijk doel, want een grote overwinning tijdens het rijden voor Italië is het ding dat ik het meest mis."