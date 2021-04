Na twee keer tweede moet het nu prijs zijn in Brabantse Pijl: "Starten met sterke ploeg"

De 30-jarige Michael Matthews doet een gooi naar de Brabantse pijl komende woensdag in een koers die hem naar eigen zeggen heel goed ligt.

De Australiër van Team BikeExchange wordt bijgestaan door zijn landgenoten Alexander Edmondson en Robert Stannard. Ook de Nieuw-Zeelander Jack Bauer, de Italiaan Alexander Konychev, de Sloveen Luka Mezgec en de Hongaar Barnabas Peak maken deel uit van de ploeg waarvan Matthews kopman is.

De voorbije weken liep het vlot voor Matthews. "Ik had tijdens de kasseiklassiekers al goede benen en ik ben zeer gemotiveerd om ook in de Ardennenklassiekers goede resultaten neer te zetten”, klinkt het bij Matthews.

In het verleden werd Matthews al twee keer tweede in de Brabantse Pijl, maar nu moet het prijs zijn. “Dit is dus een koers die me ligt. Het gaat er steeds agressief en hard aan toe en de opeenvolging van klimmetjes ligt me bijzonder goed. We starten er met een sterke ploeg en ik ga opnieuw voor een podiumplaats en het liefst van al dan natuurlijk voor het hoogste schavotje.”