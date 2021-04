Sportpsycholoog verwacht nog een moeilijke weg voor Dylan Groenewegen: "Werd haast als moordenaar beschouwd"

Fabio Jakobsen rijdt vanaf deze week terug rond in het peloton. In de Ronde van Turkije komt hij voor het eerst aan de start van een koers na zijn zware val in de Ronde van Polen eind vorig jaar. Maar wat met Dylan Groenewegen?

Dylan Groenewegen reed Fabio Jakobsen in de dranghekken in de sprint in de Ronde van Polen en werd daarvoor bestraft met een schorsing.

Half mei komt ook hij terug in het peloton terecht. "Het is voor hem een totaal andere situatie dan voor Jakobsen", aldus sportpsycholoog Jef Brouwers in De Zondag.

Moordenaar

"Hij werd bijna als een moordenaar beschouwd. Dat moet hij uit zijn hoofd zetten. Het is voor hem een mentale revalidatie. Een louteringsproces."

"Het besef dat hij dingen fout heeft gedaan en het aanvaarden van wat hij niet had moeten doen. Als dat lukt, dan krijg je respect van het peloton. Gelukkig is er in de wielersport een enorme collegialiteit."