Vansevenant wil geen druk: "Vergeet niet dat ik voor een van de beste ploegen ter wereld koers"

Mauri Vansevenant is pas 21 jaar, maar toch lijkt iedereen ontzettend veel van hem te verwachten. Die verwachtingen wil hij wat temperen.

Vansevenant zegt nog niet klaar te zijn om nu al kopman te zijn. “Voor een rol als échte kopman, die het in élke wedstrijd kan afmaken, heb ik nog niet de fysieke capaciteiten. Vergeet niet dat ik voor een van de beste ploegen ter wereld koers, hé. Let wel: ik ben ambitieus en wil me zeker bewijzen, maar laat me de eerste jaren vooral in dienst rijden van kopmannen als Alaphilippe en Evenepoel, zonder druk”, vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Geen druk of stress, dat is wat Vansevenant nu wil. “Af en toe kan ik dan zelf mijn kans gaan, in een bergrit of een ‘kleinere’ eendagsrace, zoals in de GP Industria & Artigianato. Daar was ik wél kopman, ja. Dries Devenyns en James Knox hebben mij er in het begin van de race uit de wind gehouden. Maar ik heb toen niet gedacht: oei, nu móét ik winnen.”

Vansevenant weet voor zichzelf welke progressie hij wil zien. “Hetzelfde ook toen ik als belofte de leiderstrui in de Giro della Valle d’Aosta overnam. ‘Geen stress, gewoon koersen en dan zie ik wel waar ik uitkom.’ Ook de komende jaren: ik ga me niet afmeten aan de overwinningen die ik móét behalen. Ik zal mijn seizoenen in de eerste plaats beoordelen op basis van mijn fysieke progressie. Aan de mate waarop ik het beste uit mezelf heb gehaald. Dát is het belangrijkste. En daar zal ik mettertijd ook het verst mee komen.”