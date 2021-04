🎥 Asgreen blikt terug op Ronde en wist dat hij lange sprint nodig had tegen Van der Poel: "Mooiste koers van allemaal"

Ruim een week geleden is het dat Kasper Asgreen de Ronde van Vlaanderen won, na een sensationele spurt met twee tegen Mathieu van der Poel. Asgreen neemt de tijd om nog eens terug te blikken, te spreken over zijn liefde voor de koers en over die fameuze sprint.

"Het is de koers van mijn dromen sinds ik het wielrennen ben beginnen volgen", zegt Asgreen over de Ronde van Vlaanderen in een video van Deceuninck-Quick.Step. "Ik had altijd al een speciale liefde voor de voorjaarsklassiekers. De combinatie van kasseien, hellingen en de afstand was altijd het moeilijke. Voor mij is het de mooiste koers van allemaal. Om de tweede Deen ooit te zijn die de koers gewonnen heeft, is ongelooflijk."

In de Ronde van 2021 geraakte Asgreen verwikkeld in een duel met Mathieu van der Poel. "Net voor het ingaan van de laatste kilometer passeerde Mathieu me om de kop te nemen. Tegelijkertijd vertelde Tom Steels me dat we 35 seconden hadden op de achtervolgende groep. Ik kon het me dus permitteren dat de snelheid wat naar beneden ging en besloot in het wiel van Mathieu te blijven."

Dat was een eerste belangrijke beslissinig met het oog op de sprint. "Ik had zo de totale controle over wanneer we begonnen te sprinten. Ik wist dat ik een lange sprint moest doen. Na 150 meter was ik nog altijd aan het versnellen en haalde ik een hogere snelheid dan hem."