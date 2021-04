🎥 Jakobsen is door het dolle heen om zijn ploegmaat naar winst te leiden

Mark Cavendish won na drie jaar in de Ronde van Turkije nog eens een koers. Ploegmaat Fabio Jakobsen was dolblij met de zege.

Jakobsen maakt in Turkije zijn heroptreden na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen van vorig jaar. Hij trok de trein voor Deceuninck-QuickStep en was blij met de winst van zijn ploegmaat.

“Het is geweldig”, zei Jakobsen. “Het is speciaal voor mij om hier terug te zijn. En dan Mark zien winnen, dat is heel mooi. Hij vecht al sinds de start van het seizoen voor deze overwinning, hij is écht gemotiveerd. Ik heb niet veel kunnen helpen, maar toch een beetje en zoveel ik kon. Het is fantastisch dat hij wint, hij verdient het want hij is een grote kampioen.”

Jakobsen probeert stapje per stapje terug zijn plaats in het peloton te vinden. “Er zijn nu al mensen die mij vragen wanneer ik opnieuw ga sprinten. Laat me vooral eerst een rittenkoers uitrijden en mijn vorm opnieuw opbouwen. Toen ik crashte, stond ik op het niveau van Mark en het zit er nog steeds in. Het vraagt alleen wat tijd om het opnieuw te vinden. Tot dan ga ik iedereen proberen te helpen. Dat motiveert mij ook, het is gewoon fijn om opnieuw wielrenner te zijn.”