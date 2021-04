Jumbo-Visma verkent Tour-tijdrit mogelijk nog eens als Van Aert dat wil en legt druk elders: "Pogačar topfavoriet"

Ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma ging met Primož Roglič al eens de slottijdrit van de Tour verkennen, nadat de Sloveen de Ronde van het Baskenland op zijn naam had geschreven. En daar dus ene Tadej Pogačar had afgetroefd.

Dat doet Jumbo-Visma uiteraard deugd. "Natuurlijk is de overwinning op Pogačar erg belangrijk", zegt Grischa Niermann in Het Laatste Nieuws. "Tadej is de topfavoriet voor de Tour van 2021", zo wordt de druk al in het kamp van UAE gelegd.

TACTIEK

De prestatie van het eigen team in de Ronde van het Baskenland zorgt wel al voor een gezonde dosis vertrouwen. "Vorig jaar in de Tour dachten we dat totale controle de juiste tactiek was. Nu hebben we getoond dat we de komende Tour ook met een totaal andere tactiek kunnen aanpakken."

Wat kan er al gezegd worden over de tijdritten in de Tour? "De twee tijdritten zullen een bepalende rol spelen in de Tour. De slottijdrit is snel, maar het is geen tijdrit waar je zoals vorig jaar twee minuten wint of verliest." Roglič heeft die laatste tijdrit nu dus al verkend. "Of we nog terugkeren? Ik heb videobeelden gemaakt. Maar als Wout van Aert nog wil verkennen, zullen we dat bekijken."